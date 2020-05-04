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الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراضاً قياسياً بـ3تريليونات دولار في الربع الثاني

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الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراضاً قياسياً بـ3تريليونات دولار في الربع الثاني الخزانة الأمريكية تتوقع اقتراضاً قياسياً بـ3تريليونات دولار في الربع الثاني

مباشر: تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض مبلغ قياسي في الربع الثاني من العام الجاري وسط التحفيزات الضخمة لمواجهة .

وقالت الوزارة الأمريكية في بيان صادر، اليوم الإثنين، إنها تتوقع اقتراض 2.999 تريليون دولار خلال الربع الثاني من 2020 لدفع تكاليف إجراءات مكافحة كورونا، مقارنة مع 477 مليار دولار في الربع الأول.

وتفترض وزارة الخزانة الأمريكية أن الرصيد النقدي لديها لنهاية يونيو/حزيران المقبل سيبلغ 800 مليار دولار.

ووافق الكونجرس الأمريكي على ما يقرب من 3 تريليونات دولار لمساعدة الشركات والعمال المتضررين من الفيروس.

وبالنسبة للربع الثالث من العام الحالي، تتوقع وزارة الخزانة الأمريكية اقتراض 677 مليار دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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