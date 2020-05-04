أستراليا تتوقع انكماش 10% للاقتصاد في الربع الثاني

مباشر: تتوقع الحكومة الأسترالية انكماش الاقتصاد بنحو 10 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري بفعل عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وقال وزير الخزانة الأسترالي "جوش فرايدنبرج" في خطاب، اليوم الثلاثاء، إن الإغلاق الذي تسبب فيه كورونا سوف يكلف اقتصاد أستراليا 50 مليار دولار أسترالي (32 مليار دولار) خلال الربع المنتهي في يونيو/حزيران المقبل.

وتابع "فرايدنبرج": "على الرغم من نجاح أستراليا حتى الآن على الصعيد الصحي، والنطاق غير المسبوق للاستجابة الاقتصادية، فإن مؤشراتنا الاقتصادية ستزداد سوءًا إلى حد كبير في الفترة المقبلة قبل أن تتحسن".

ووفقاً لتوقعات وزارة الخزانة فإن أستراليا قد تتجه نحو الركود الأول منذ عام 1991 مع إغلاقات واسعة في قطاع الخدمات لوقف تفشي الفيروس.

وكانت أستراليا أقرت خطة تحفيز مالي بقيمة 320 مليار دولار أسترالي (201.82 مليار دولار)، في حين خفض البنك المركزي معدل الفائدة لمستوى قياسي بلغ 0.25 بالمائة مع إطلاق برنامج تيسير كمي غير محدود.

وتوقع وزير الخزانة الأسترالي ارتفاع معدل البطالة إلى 10 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري.

ومن المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء "سكوت موريسون" خططاً لتخفيف قيود الإغلاق يوم الجمعة،