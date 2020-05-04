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صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع لـ893 مليون دولار خلال 3 أشهر

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صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع لـ893 مليون دولار خلال 3 أشهر صادرات مصر من الصناعات الغذائية ترتفع لـ893 مليون دولار خلال 3 أشهر

القاهرة- مباشر: أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن ارتفاع صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1 بالمائة، على أساس سنوي.

وأضاف المجلس اليوم الاثثنين، أن بلغ صادرات القطاع خلال الربع الأول من العام بلغت 893 مليون دولار، مقابل 885 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماض، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر التقرير الشهري الصادر عن المجلس اليوم أن المملكة العربية احتلت المرتبة الأولى من حيث اهم الدول المستوردة للأغذية المصنعة المصرية خلال الربع الأول من عام 2020 بقيمة بلغت 89 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 8بالمائة مقارنة بنفس الفترة من عام 2019، يليها في المرتبة الثانية ليبيا بقيمة 51 مليون دولار ونسبة نمو بلغت 12 بالمائة، .

وأوضح احتلت الجزائر المرتبة الثالثة من حيث أهم الدول المستوردة للصناعات الغذائية بقيمة بلغت 47 مليون دولار وبنسبة نمو 120 بالمائة، تلاها الأردن بقيمة 43 مليون دولار ونسبة انخفاض في القيمة 16 بالمائة، وفى المرتبة الخامسة الولايات المتحدة الامريكية بقيمة 38 مليون دولار ونسبة نمو في القيمة 1 بالمائة.


واوضح التقرير أن الخضار المجمد يعد أكبر السلع الغذائية في القيمة خلال الفترة"يناير -مارس،" من العام الحالى بقيمة بلغت 105 ملايين دولار محققة نسبة نمو قدرها 6 بالمائة عن صادرات نفس الفترة من عام 2019، يليها مركزات صناعة المشروبات الغازية بقيمة 86 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 1 بالمائة.

كما جاءت زيوت الطعام بقيمة 51 مليون دولار وبنسبة نمو بلغت 122 بالمائة، دقيق ومنتجات مطاحن بقيمة 45 مليون دولار ونسبة انخفاض بلغت 35 بالمائة، وفى المركز الخامس الشيكولاتة بقيمة 43 مليون دولار ونسبة زيادة قدرها 3 بالمائة.

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