“وكيل صحة الغربية” يكرم المجموعة الثانية من الفريق الطبي بمستشفي العزل بكفر الزيات

كرم الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحه بالغربيه، ذلك بحضور الدكتوره هيام ابو حمر مدير الطب العلاجي، والدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، الفريق الطبي الثاني الذي انهي مهمته على أكمل وجه.

ووجه الشكر لكل الاطقم الطبيه التي عاصرت فيروس كورونا ومنهم الطاقم الطبي الأول، ومشيرًا إلى أنه سيجرى تكريمه تحت رعايه الدكتور طارق رحمي المحافظ الغربيه بناءً على طلبه.

وعبر الدكتور أحمد البرعي مدير مستشفى كفر الزيات، عن شكره وتقديره للفريق الثاني، ومشيرًا إلى أن فيروس كورونا حرب يجب على كل وطني مساندة الدولة والوقوف صف واحد.