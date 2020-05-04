تعافي 17 حالة جديدة من فيروس كورونا بـ”عزل إسنا”

أعلنت الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى إسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوى بالأمانة العامة، اليوم الاثنين، عن خروج 17 حالة جديدة، من مصابي فيروس كورونا المستجد من مستشفى إسنا للعزل الصحي.

وأوضحت الدكتورة إلهام محمد محمود، أن حصيلة اليوم هي أكبر عدد خروج وتعافت منذ بدء الأزمة، إذ أنهت 17 حالة من المواطنين المصرين المصابين، علاجها داخل المستشفى، معلنة تعافيهم من فيروس كورونا المستجد “كوفيد_19“، ومشيرة إلى تلقي المصابين العلاج والرعاية الكاملة داخل المستشفى إلى أن تحسنت حالتهم وتحولت نتائجهم من إيجابية إلى سلبية في نهاية المطاف، وموكدة إلى أن مستشفى إسنا للعزل الصحي من أكثر مستشفيات الجمهورية في حالات التعافي من فيروس كورونا المستجد.

وقدم المتعافين الشكر لجنود جيش مصر الأبيض من أبطال العزل الصحي بمدينة إسنا، لتقديم الرعاية الكاملة والدعم النفسي لجميع المرضي بلا استثناء، سائلين المولى عز وجل الشفاء العاجل والتام لجميع المرضى.