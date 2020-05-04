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تموين كفر الشيخ: ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي

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تموين كفر الشيخ: ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي تموين كفر الشيخ: ضبط 10 أطنان ملح غير صالح للاستهلاك الآدمي

أعلن عادل الهابط مساعد وكيل وزارة بكفر الشيخ والمتحدث الرسمي للمديرية، اليوم الاثنين، عن شن حملة تموينية تابعة لإدارة تموين بيلا، إذ جرى ضبط 10 طن ملح سياحات غير صالحه للاستهلاك الاّدمى من معمل تصنيع جبن ومنتجات البان، وجرى التحفظ عليها.

وضبطت الحملة، 126 عبوه منظفات ومستحضرات تجميل منتهيه الصلاحية، وجرى التحفظ عليها لحين صدور قرار النيابه، وتحرير 5 تقارير مخابز نقص وزن تتراوح من 14جرام إلى 25جرام في الرغيف.

وكان اللواء جمال نورالدين محافظ كفر الشيخ، شدد على شن حملات تموينية على محلات بيع الاغذية التي تعمل ببيع أغذية أو منتجات وسلع غير صالحة أو مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين.

وجاءت الحملة برئاسة عبد الفتاح سالم مدير الإدارة، وتحت إشراف المحاسب عماد عبد الغنى حبيب وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ.

المشرق نيوز

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شبكة عيون الإخبارية