محدث.. نايمكس يرتفع 3% أعلى 20 دولاراً بعد جلسة متقلبة

مباشر: ارتفعت أسعار النفط باكثر من 3 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، ليصعد "نايمكس" أعلى 20 دولاراً في جلسة متقلبة مع تركيز المستثمرين على خفض الإمدادات.

ويركز المستثمرون على تخفيض إنتاج الخام الذي تقوم به الشركات الأمريكية مع مواصلة إغلاق منصات التنقيب عن الخام للأسبوع السابع على التوالي، بالإضافة إلى دخول اتفاقية أوبك لتقليص الإمدادات حيز التنفيذي بداية من الشهر الجاري.

كما يأمل المستثمرون في انتعاش الطلب على الخام خلال الفترة المقبلة مع بدء عودة النشاط الاقتصادي تدريجياً في العديد من الدول.

كما أشارت بيانات اليوم إلى تراجع وتيرة زيادة المخزونات في مركز التخزين الرئيسي "كوشينغ" بولاية أوكلاهوما حيث ارتفعت بنحو 1.8 مليون برميل، بحسب وكالة "بلومبرج".

وتأثرت الأسعار سلباً في وقت سابق من التعاملات بتهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات على الصين كنوع من الانتقام على تسببها في انتشار الفيروس، مما جدد المخاوف من تجدد التوترات بين البلدين.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود المستقبلية لخام نايمكس الأمريكي تسليم شهر يونيو/حزيران بنسبة 3.1 بالمائة مسجلاً 20.39 دولار للبرميل بعد أن سجل مستوى 18.05 دولار للبرميل خلال الجلسة.

وبحلول الساعة 7:00 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 3.8 بالمائة إلى 27.48 دولار للبرميل بعد أن تراجع عند 25.50 دولار في وقت سابق من التعاملات.