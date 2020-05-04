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صندوق الاستثمارات السعودي: اقتصاد المملكة يمر بمرحلة تغيير جذري

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الرياض - مباشر: قال صندوق الاستثمارات العامة السعودي، إن  المملكة يمر بمرحلة تغيير جذري وتطور شامل.

وأضاف الصندوق السيادي في المملكة، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المشاريع العملاقة الثلاثة الرئيسية تشكل نقطة محورية في هذا التغيير.

ويشير الحساب الرسمي للصندوق السيادي السعودي إلى مشروعات "نيوم والقدية البحر الأحمر" التي يعمل عليهم خلال الفترة الحالية. 

وأوضح الصندوق، أن كل مشروع منها يؤدي دور فعال في جذب الاستثمارات وتنويعها، وتحقيق العوائد التي تضمن نمو واستدامة الاقتصاد السعودي.

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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