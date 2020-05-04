واردات الهند من الذهب تتراجع 99.5% خلال أبريل

مباشر: تراجعت واردات الهند من الذهب بأكثر من 99 بالمائة خلال الشهر الماضي لتسجل أدنى مستوى في عقد على الأقل.

ونقلت وكالة "بلومبرج" عن مصادر مطلعة على بيانات وزارة المالية في الهند، اليوم الإثنين، أن المشتريات الخارجية للهند من الذهب تراجعت بنحو 99.5 بالمائة خلال الشهر الماضي لتصل إلى 60 كيلو جراماً.

وبحسب التقرير، تعتبر هذه القراءة الأدنى منذ عام 2020 حينما بدأ تجميع البيانات من قبل "ميدتالز فوكس".

و بلغت واردات الهند من الذهب 13 طناً خلال مارس/آذار الماضي.

وأدت قيود النقل الجوي وإغلاق متاجر المجوهرات بسبب فيروس كورونا إلى تراجع واردات الذهب في ثاني أكبر مستورد حول العالم بعد الصين.

وكانت بيانات مجلس الذهب العالمي كشفت عن ارتفاع الطلب العالمي على الذهب بنحو 1 بالمائة فقط خلال الربع الأول ليصل إلى 1083.8 طن.