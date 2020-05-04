استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بوسط سيناء

أعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل بوسط سيناء، عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمجمع التعليمى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مدينة نخل، أنه جرى أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، ومشيرًا إلى أنه جرى تطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية النقب، والمجمع التعليمى، والإدارة التعليمية ومكتب البريد ومستشفى نخل المركزى، ورش وتطهير الشوارع بالمدينه.