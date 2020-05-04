أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بوسط سيناء

Print
استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بوسط سيناء استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية بوسط سيناء

أعلن سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينه نخل بوسط سيناء، عن استمرار أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والمجمع التعليمى، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وتعليمات رئيس مجلس الوزراء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح رئيس مدينة نخل، أنه جرى أعمال التعقيم والتطهير بنطاق الوحدة المحلية والقرى التابعة، ومشيرًا إلى أنه جرى تطهير مبنى الوحدة المحلية لقرية النقب، والمجمع التعليمى، والإدارة التعليمية ومكتب البريد ومستشفى نخل المركزى، ورش وتطهير الشوارع بالمدينه.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية