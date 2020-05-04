تعقيم 14 منشأة عامة ضد كورونا في الوادي الجديد

عقمت محافظة الوادي الجديد، اليوم الاثنين، 14 منشأة عامة في 5 مراكز إدارية ضمن خطة تطهير المنشأت العامة والحكومية، للوقاية من فيروس كورنا المستجد “كوفيد_ 19” ضمن الخطة الشاملة التي أقرتها الدولة والتي تشمل اتخاذ كل التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية، ذلك لمواجهة الفيروس المستجد.

وأوضح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، في بيان صحفي له، أنه جرى تطهير 14 منشأة في 5 مراكز إدارية وقراها بواقع 3 في مركز الخارجة و2 في مركز بلاط و5 في مركز الفرافرة و3في مركز الداخلة ومنشأة واحدة فقط في مركز باريس بإجمالي 14 منشأة.

وأضاف محافظ الوادي الجديد، أن عملية التطهير اليوم شملت تعقيم مواقف النقل الجماعي بمركز الخارجة والوحدتين الصحية والمحلية لقرية أولاد مرزوق في بلاط، ومكتب بريد والوحدة المحلية بقرية صبيح، والوحدة المحلية لقري النهضة ومكتب بري القرية، ومركز شرطة الفرافرة، ومبني الوحدة المحلية بمركز باريس، ومبني التأمين الصحي ومدرسة موط الثانوية العسكرية، وشوارع المخالطين للحالات الإيجابية بمركز الداخلة.

وأضاف “الزملوط” أن المحافظة تتولي تنفيذ خطة شاملة منذ بدء ظهور الفيروس بداية من تشكيل لجنة لإدارة الأزمة بالمحافظة واستمرار عمل غرفة العمليات، ذلك لمتابعة أخر المستجدات حول الفيروس المستجد، بالإضافة إلى تلقى شكاوى المواطنين ووضع خطة لتطهير جميع الأحياء والمنشآت والمؤسسات والحدائق والأسواق.

وأكد الزملوط، على توفير كل الدعم للأحياء لتكثيف أعمال النظافة والتطهير، والعمل المتواصل ليلًا ونهارًا للحد من انتشار فيروس “كورونا”، مناشدًا المواطنين بضرورة الوعي والالتزام بكل الإرشادات والتعليمات التي أقرتها الجهات المعنية لتخطى هذه المرحلة الحرجة، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة التي تهدف لإضعاف عزيمة المواطنين وزعزعة أمان واستقرار الوطن.