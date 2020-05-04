الخيار له فوائد عديدة..تعرف عليها

يعتبر الخيار الخضروات التي توجد داخل كل بيت، خاصة وأنه ذات طعم لذيذ ومنعش، فضلا عن كونه مصدر للكثير من الفيتامينات والمعادن والألياف المفيدة للجسم مثل (كالكالسيوم، الحديد، المغنسيوم، الفوسفور، البوتاسيوم والزنك)، ويعد أيضا مصدر لمضادات الاكسدة وفيتامين (A)، (C).

القيمة الغذائية للخيار

يحتوي الخيار على فيتامين "جـ"، وفيتامين "أ"، وفيتامين "كـ"، وفيتامين "بـ"، كما يحتوي على العديدة من المعادن مثلا البوتاسيوم الذي يساعد تنظيم ضغط الدم، والمنجنيز الذي يعمل على تنظيم وظائف الدماغ والأعصاب، بالإضافة إلى الزنك، والمغنيسيوم، والحديد، والكالسيوم.

كما يحتوي الخيار على مجموعة من مضادات الأكسدة، مثل مركبات الفلافونويد والتانين، وهي جزيئات تقلل من التأكسد، ونتيجة لهذا يحمي الخيار من أمراض السرطان وأمراض القلب والرئة وأمراض المناعة الذاتية.

فوائد الخيار لمرضى السكر

نتيجة لوجود مضادات الأكسدة الموجودة داخل الخيار فهي تساعد على خفض مستوى السكر في الدم.

فوائد الخيار في الوقاية من السرطان

يحتوي الخيار على مستويات عالية من مركب الكوكوربيتاسين، والتي أكدت مجلة International Journal of Health Sciences عام 2013، إلى أن هذا المركب يمكن أن يساعد على تقليل خطر الإصابة بالسرطان عن طريق تقليل تكاثر الخلايا السرطانية.

فوائد الخيار لمرضى الضغط

يحتوي الخيار على البوتاسيوم، الذي يمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم\ن ويعمل أيضا على تقليل احتباس السوائل الناجمة عن الصوديوم داخل الجسم.

فوائد الخيار لأمساك

يساعد الخيار على تحسين حركة الأمعاء الطبيعية والسليمة، وتقليل خطر الإصابة بالإمساك، وذلك لأنه يحتوي على كمية كبيرة من الماء الضروري لترطيب الجسم، وتحسين قوام البراز.

فوائد الخيار للرجيم

يحتوي الخيار على سعرات حرارية منخفضة، وبالتالي يمكن تناول كمية جيّدة من الخيار دون استهلاك سعرات حرارية زائدة، ويمكن استخدامه كبديلٍ للمكوّنات العالية بالسعرات الحرارية في السلطات، والشطائر، والأطباق الجانبية، كما يمكن أن يساعد محتوى الخيار المرتفع بالماء على إنقاص الوزن.

فوائد الخيار للقلب

يحتوي الخيار على البوتاسيوم والمغنيزيوم والألياف، الذي يساعد على تنظيم مستوى ضغط الدم الطبيعي، ويعمل على تقليل نسبة الكولسترول السيء في الجسم وبالتالي تعزيز صحة القلب ومنع الجلطات.

فوائد الخيار كمضاد للالتهابات

يعتبر الخيار مضاداً ومكافح للالتهابات في الجسم، كما انه يساعد في مكافحة التهاب المسالك البولية، ويكافح التهاب المفاصل والنقرس ويخفف الألم باعتباره مصدر ممتاز للسيليكون، والذي يساعد في تعزيز الأنسجة الضامة.

">