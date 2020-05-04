استرداد 400 فدان من أراضي أملاك الدولة في مطاي بالمنيا

نجحت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالمنيا، اليوم الإثنين، في استرداد 400 فدان، وذلك وفقًا لجهود المحافظة فى إزالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة، وأخذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وذكر المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت أيضًا، أمس الأحد، 63 حالة تعدٍ بالبناء منها، 10 حالات بناء مخالف دون ترخيص لأحكام قانون 119 لسنة 2008 على مساحة 737 متر مربع، و43 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضي الزراعية على مساحة 5327 متر مربع، و6 حالات تعدٍ بالبناء على أراضي أملاك الدولة على مساحة 1003 متر مربع، و4 حالات تعدٍ بالزراعة على أراضي أملاك دولة على مساحة 400 فدان، ليصل إجمالي الإزالات ل801 حالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3241 فدان و18 قيراط و8 أسهم، و1790 حالة إزالة مباني بمساحة 188435 متر مربع.

وأكد المحافظ على مواصلة الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة، في تنفيذ إزالة كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، مشددًا على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ حملات الإزالة، وذلك بالتعاون مع أجهزة الأمن.