رئيس مدينة سفاجا تواصل حل مشكلات المواطنين

عقدت هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، عدة لقاءات متفرقة، ذلك لمناقشة وحل شكاوي المواطنين.

وأكدت رئيس مدينة سفاجا، أن لقاءات المواطنين بسبب وجود مشكلات عاجلة لديهم، لذلك حرصت على فتح باب مكتبها امام المواطنين مع مراعاة تنفيذ إجراءات الوقاية والسلامة المعلن عنها من قِبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة والعالمية في التعقيم والحفاظ على مسافات كافية بين كل مواطن وآخر.

واستمعت رئيس المدينة، إلى عدد من الشكاوى وطلبات المواطنين ومحاولة إيجاد حلول للكثير منها.

وأوضحت رئيس المدينة، أن لقاءات المواطنين تجرى بلقاء كل مواطن على حده وجرى إحالة جميع الشكاوي إلى الجهات المختصة.

وأضافت “المغربي” أن جميع العاملين بالجهاز الإداري بالمدينة هم من اجل خدمة المواطن بسفاجا أولًا، إذ تنوعت الطلبات مابين الحصول على معاش تكافل وكرامة والعلاج على نفقة الدولة ومساعدات عينية ومادية وحالات تقنين وضع يد وتعديات على أراضي الدولة وجرى التواصل المباشر مع المسئولين وتكليفهم بتوفير احتياجاتهم من المساعدات.

وياتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، بضرورة التواصل مع المواطنين والتعرف على ومشكلاتهم والعمل على حلها في اسرع وقت وفي حدود القانون واللوائح المصرح بها.