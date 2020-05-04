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سقوط فتاة من الطابق الثاني بالغربية

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سقوط فتاة من الطابق الثاني بالغربية سقوط فتاة من الطابق الثاني بالغربية

شهدت منطقة عمارات حي الغفران بمدينة طنطا التابعة لمحافظة الغربية ، سقوط فتاة من بلكونة إثر اختلال توازنها بالطابق الثاني، وفورًا جرى نقلها إلى مستشفى طنطا الجامعي.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية إخطارًا من اللواء محمد عمران مدير إدارة البحث الجنائي يشيد بتلقي إشارة من مستشفى طنطا الجامعي بوصول فتاة تبلغ من العمر 18 سنة ، في حالة خطيرة وبها كسور ، وذلك إثر سقوطها من بلكونة المنزل بالطابق الثاني لاختلال توازنها.

وسريعًا جرى تشكيل فريق بحث جنائي، للتأكد من وجود شبهة جنائية للحادث من عدمه ، وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

المشرق نيوز

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