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القبض على 4أشخاص تخصصوا في سرقة المواقع

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القبض على 4أشخاص تخصصوا في سرقة المواقع القبض على 4أشخاص تخصصوا في سرقة المواقع

ذكرت التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم ، مدير مباحث القاهرة، القوة الأمنية التابعة لمباحث قسم شرطة 15 مايو بمنطقة 120 فدان، تمكنت من ضبط 4 عاطلين ، وبحوزتهم عتلة حديدية، 4 مفاتيح أثناء استقلالهم سيارة ربع نقل قيادة أحدهم مُحمل عليها “12 فيوز كهربائي ” جهد عالي”- 4 بارات نحاس- 2 خرطوشة 400 أمبير- 4 وصلة ربط محولة للكهرباء وجميعها “مجهولة المصدر”.

 

وبالتحريات والتحقيقات اعترفوا بسرقتها من داخل غرف الكهرباء الخاصة بموقع أحد المشاريع “تحت الإنشاء” بأسلوب “الفك” باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم، وباستدعاء مدير المشروعات تعرف على المضبوطات، واتهمهم بالسرقة.

 

 

وجرى تحرير محضر يالواقعة وكلفت النيابة العامة التحقيقات.

المشرق نيوز

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