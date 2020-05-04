نصائح هامة لوجبة الإفطار في رمضان

تعرف على بعض النصائح الهامة للحصول على وجبة إفطار صحية:

• تناول الطعام ببطء

أثناء الجلوس على مائدة إفطار رمضان، ينصح بتناول الطعام ببطء لتفادي الإصابة بعسر الهضم وبعض المشاكل التي قد تحدث في المعدة، وذلك لأن تناول الطعام بشكل مفاجئ بعد الصيام لساعات طويلة يمكن أن يشكل ضررًا على الصحة.

• تجنب الأطعمة الضارة

ينصح بالابتعاد عن الوجبات الثقيلة للإفطار، والتي تحتوي على الكثير من الدهون غير الصحية والملح والسكر المضاف إليها.

• طهي الطعام بطريقة صحية

ينصح باتباع طرق الطهي الصحية، مثل اختيار زيت الزيتون بدلًا من الزيوت النباتية، وعدم قلي الطعام بل طهيه أو في الفرن، ويفضل اختيار الدقيق البني لتحضير أطباق الكربوهيدرات.

• عدم الإكثار من الحلويات

حيث في رمضان يكثر تناول الحلويات بأنواعها المختلفة، وخاصةً الحلويات الشرقية الغنية بنسبة كبيرة من السكريات والكربوهيدرات، وينصح بعدم الإكثار من هذه الحلويات الضارة واستبدالها بالفواكه الصحية.