اندلاع حريق هائل نتج داخل منزل بسبب انفجار اسطوانات بوتاجاز

شهدت قرية الرجدية التابعة لمركز طنطا، حريقًا ضخمًا نشب داخل منزل وامتد إلى 3 منازل مجاورة يمتلكها بعض أقاربه وجيرانه، بسبب انفجار اسطوانات بوتاجاز، مما نتج عنها إصابة 15 من قاطني تلك المنازل، ومحتويات المنزل الأول وبعض محتويات المنازل الأخرى.

وتلقى اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، بلاغًا بنشوب حريق داخل منزل المواطن «يحيى.أ – عامل بمجلس مدينة طنطا» وامتداد النيران إلى 3 منازل مجاورة ملك أقاربه وجيرانه، بسبب انفجار عدد من اسطوانات الغاز بالمنزل الأول والمنازل الأخرى نتيجة امتداد النيران.

وانتقلت قوات الحماية المدينة وسيارات الإطفاء والإسعاف، وجرى السيطرة على النيران وإخماد الحريق بمشاركة ومساعدة الأهالي، والذي أسفر عن القضاء على محتويات المنزل الأول وأجزاء من محتويات المنازل الثلاثة الأخرى.

وجرى نقل المصابين لمستشفى طنطا الجامعي، وجارٍ ندب خبراء الأدلة الجنائية لمعانية مكان الحريق وتحديد أسبابه وجرى تحرير محضر بالواقعة وكلفت النيابة العامة التحقيقات.