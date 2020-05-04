استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، متابعته الشخصية المستمرة لأعمال تحسين مستوى النظافة وأعمال رفع القمامة وصيانة الإنارة والحدائق بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي يجرى تنفيذها بجميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، ذلك لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن تكثيف أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بنطاق المحافظة يأتي هادفًا إلى تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لهم، ومؤكدًا على استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين على قدم وساق بجميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة ورفع الأتربة وغسيل وتطهير الشوارع والميادين.

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ هذه الخطة يجرى بشكل يومي، ومشيرًا إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك جرى تقسيم العمل في تنفيذ هذه الخطة بالمراكز والمدن والأحياء وأيضًا القرى على فترات ثلاث صباحية ومسائية وليلية، ليتمكن القائمين على العمل من أداء مهامهم على أكمل وجه تحقيقًا لرضاء المواطنين.