أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. المشرق نيوز

استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع بالدقهلية

Print
استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع بالدقهلية استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع بالدقهلية

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية له، اليوم الإثنين، متابعته الشخصية المستمرة لأعمال تحسين مستوى النظافة وأعمال رفع القمامة وصيانة الإنارة والحدائق بنطاق المحافظة، وذلك في إطار الخطة التي يجرى تنفيذها بجميع المراكز والمدن والأحياء بنطاق المحافظة، ذلك لرفع كفاءة الشوارع والميادين بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أن تكثيف أعمال تحسين مستوى النظافة ورفع القمامة بنطاق المحافظة يأتي هادفًا إلى تحقيق رضا المواطنين وتوفير بيئة نظيفة وآمنة لهم، ومؤكدًا على استمرار أعمال رفع كفاءة الشوارع والميادين على قدم وساق بجميع المراكز والمدن والأحياء، وذلك في إطار الخطة الشاملة لتحسين مستوى النظافة ورفع القمامة ورفع الأتربة وغسيل وتطهير الشوارع والميادين.

وأوضح المحافظ، أن تنفيذ هذه الخطة يجرى بشكل يومي، ومشيرًا إلى أنه خلال شهر رمضان المبارك جرى تقسيم العمل في تنفيذ هذه الخطة بالمراكز والمدن والأحياء وأيضًا القرى على فترات ثلاث صباحية ومسائية وليلية، ليتمكن القائمين على العمل من أداء مهامهم على أكمل وجه تحقيقًا لرضاء المواطنين.

المشرق نيوز

معلومات الكاتب

مواضيع متعلقة
رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

رحلتان استثنائيتان لمطار القاهرة الدولي تنقل330 راكبًا من المصريين العالقين بالكويت

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

تسجيل 477 حالة جديدة بفيروس كورونا بكندا ليرتفع إجمالي الحالات ل65388

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

راكيتيتش يسعى للاستمرار مع برشلونة حتى عام2021

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

الأردن تسجل 24 إصابة جديدة بكورونا

شبكة عيون الإخبارية