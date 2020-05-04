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محدث..الذهب يرتفع 12 دولاراً عند التسوية مع تراجع شهية المخاطرة

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محدث..الذهب يرتفع 12 دولاراً عند التسوية مع تراجع شهية المخاطرة محدث..الذهب يرتفع 12 دولاراً عند التسوية مع تراجع شهية المخاطرة

مباشر: ارتفعت الذهب بأكثر من 12 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الإثنين، مع التوترات الأمريكية الصينية المتزايدة بشأن مصدر الفيروس المميت.

ويأتي أداء المعدن النفيس مع تراجع شهية المخاطرة وخسائر الأسهم بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد بفرض تعريفات جمركية على الصين، حيث ينظر في سبل الانتقام من انتشار الفيروس المميت خارج بكين.

كما اتهمت الولايات المتحدة الصين بأنها سبب انتشار "كورونا" مع الإشارة إلى التحقيق فيما إذا كان سببه "حادث في مختبر في ووهان"، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الادعاء.

وفي الوقت نفسه، وصل عدد ضحايا الفيروس إلى أكثر من 3.5 مليون إصابة حول العالم، من بينهم ما يزيد عن 1.158 مليون حالة في الولايات المتحدة وحدها، بحسب خريطة جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن تراجع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من 10 بالمائة خلال مارس/آذار الماضي.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر يونيو/حزيران بنحو 0.7 بالمائة بما يعادل 12.40 دولار  ليصل إلى مستوى 1713.30 دولار للأوقية.

وبحلول الساعة 5:55 مساءً بتوقيت جرينتش، صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو0.4 بالمائة إلى 1707.67 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، ارتفع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يقيس أداء العملة الخضراء أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.5 بالمائة عند مستوى 99.564.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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