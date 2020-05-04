جولدمان ساكس: دروس مفيدة من إعادة فتح اقتصاد الصين

مباشر: أبرز خبير اقتصادي في بنك جولدمان ساكس الأمريكي الدروس المستفادة من استئناف عمل الاقتصاد الصيني في ظل تفشي وباء كورونا عالمياً.

وقال كبير الاقتصاديين في وحدة آسيا لدى البنك الإستثماري "أندرو تيلتون" في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الأنظمة السياسية والاقتصادية في الصين قد تكون مختلفة إلى حد كبير عن العديد من الدول الأخرى، لكن الطريقة التي تعيد بها السلطات استئناف عمل الاقتصاد الصيني تقدم بعض الدروس المفيدة للاقتصادات الأخرى.

وبدأت الصين الشهر الماضي في رفع إجراءات الإغلاق الوطني في ووهان التي تعتبر مركز تفشي الوباء، في الوقت التي كانت حالات الإصابات الجديدة لا تزال في ارتفاع شديد في العديد من البلدان الأخرى.

وأشار تيلتون إلى الدروس المستفيدة قائلاً إن صانعي السياسة في الصين بدوا حذرين بشأن السماح بإعادة فتح أنشطة مثل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية.

وأوضح إن ذلك يعني أنه لا يزال هناك طريق طويل قبل أن تعود البلاد إلى وضع قريب من الوضع "الطبيعي الذي كانت عليه، بينما في الدول الأخرى هذا لن يحدث حتى عام 2021.

وتابع، "أعتقد أن نشاط القطاع الصناعي ربما يعود قبل جانب نشاط الخدمات وأن هذا شيء يمكن أن نتخيله ونراه في أماكن أخرى، من السهل إعادة جانب العرض المفقود".

وقال تيلتون إن تجربة الصين حتى الآن أظهرت أن التعافي الاقتصادي الكامل سيستغرق بعض الوقت.

وأوضح أن الدول ستشهد انتعاشاً قوياً عندما يتم رفع القيود لأول مرة لأن بعض الشركات قد تستأنف عملياتها الطبيعية بسرعة، ولكنه قال إن قطاعات أخرى مثل السياحة، قد يستغرقون وقتا أطول لاستئناف النشاط.

وبعد تفشي كورونا على نطاق واسع عالمياً، قامت العديد من الدول حول العالم بتطبيق إجراءات الإغلاق الوطني بدرجات متفاوتة للحد من انتشاره، لتشمل إغلاق الحدود وإغلاق أماكن العمل غير الضرورية، كما أوقفت الكثير من النشاط الاقتصادي العالمي وأدت إلى الركود العالمي.

ولكن على مدى الأسابيع القليلة الماضية بدأت العديد من البلدان في تخفيف بعض هذه التدابير تدريجياً، رغم تحذيرات خبراء الصحة من أن التراجع عن هذه التدابير بسرعة كبيرة يمكن أن يؤدي إلى ظهور موجة أخرى من المرض.