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"فيراري" تخفض توقعات 2020 مع هبوط الأرباح الفصلية

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"فيراري" تخفض توقعات 2020 مع هبوط الأرباح الفصلية "فيراري" تخفض توقعات 2020 مع هبوط الأرباح الفصلية

مباشر: تراجعت أرباح شركة "فيراري" خلال الربع الأول من العام الجاري، كما خفضت تقديراتها لإجمالي عام 2020.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الإيطالية المصنعة للسيارات، اليوم الإثنين، تحقيق صافي أرباح 166 مليون يورو خلال فترة الثلاثة أشهر المنتهية في مارس/آذار الماضي، مقارنة مع  180 مليون يورو خلال نفس الفترة من عام 2019.

وقبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك، سجلت الشركة أرباحاً بقيمة 317 مليون يورو (347 مليون دولار) خلال الربع الأول من العام الجاري، بارتفاع 1.9 بالمائة عن نفس الفترة من العام المنقضي.

كما تراجعت الإيرادات بنحو 1 بالمائة إلى 932 مليون يورو خلال الربع الماضي من العام الجاري، مقارنة مع 940 مليون يورو خلال الربع المقارن من 2019.

وخلال العام الجاري، تتوقع "فيراري" أن تسجل إيرادات تتراوح بين 3.4 مليار يورو إلى 3.6 مليار يورو مقارنة مع التقديرات السابقة عند 4.1 مليار يورو.

وأوضحت الشركة  أنها خفضت تقديرات أرباحها الأساسية لهذا العام لتعكس تأثير ازمة فيروس "كورونا"المتوقع ان تؤثر بشكل رئيسي على نتائج الربع الثاني من العام الجاري.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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