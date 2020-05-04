"جي.بي.مورجان" يرفع تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "محايد"

مباشر: رفع محللو بنك "جي.بي.مورجان" تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "محايد"، وسط توقعات إيجابية للأسواق العالمية.

وأعلن محللو البنك الأستثماري، اليوم الإثنين، رفع تصنيف الأسهم الأمريكية إلى "محايد" متوقعين صعود أسواق الأسهم على المستوى العالمي من المستويات الحالية.

ورغم التوقعات الإيجابية لأسواق الأسهم العالمية، لم يستبعد البنك حدوث مزيداً من الضعف خلال الفترة المقبلة.

وقال المحلل الاستراتيجي للبنك "ميسلاف ماتيجكا" في المذكرة البحثية: "بما أن تأثير الفيروس واستجابة النشاط والسياسة هي المحركات المسيطرة الآن، فإننا نرفع تقييم الأسهم الأمريكية إلى محايد"، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

كما خفض"ماتيجكا" تصنيف أسهم منطقة اليورو إلى "محايد" من "زيادة الوزن".

وكانت مؤشرات الأسهم الأمريكية قد سجلت تعافيا ملحوظاً في الفترة الماضية من أدنى مستواتها هذا العام، مع دعم قوي من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي وضخ حزمة تحفيزية حكومية بقيمة 2.2 تريليون دولار.