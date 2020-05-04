محدث.. الأسهم الأوروبية تتراجع 2.5% بالختام مع التوترات حول كورونا

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 2.5 بالمائة عند ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين حول مصدر تفشي فيروس "كورونا".

وتراجعت أسهم قطاع النفط والغاز بنحو 5 بالمائة لتقود خسائر البورصات الأوروبية.

وتأتي خسائر الأسهم الأوروبية بالتزامن مع الاتجاه السلبي الذي شهدته نظيراتها الآسيوية كرد فعل على التوترات المتزايدة بين واشنطن وبكين، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالأمس إنه يعتقد أن "خطأ" في الصين هو سبب انتشار الفيروس المميت، على الرغم من أنه لم يقدم أي دليل على هذا الإدعاء.

وفي المقابل رفضت الصين مزاعم أن الفيروس نتج عن مركز أبحاث في مدينة ووهان.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن انكماش النشاط الصناعي في منطقة اليورو لمستوى قياسي جديد، كما تراجع نشاط المصانع في ألمانيا لأدنى مستوى منذ عام 2009.

في حين تحسنت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل طفيف خلال الشهر الحالي.

وعند الختام، انخفض مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.6 بالمائة إلى مستوى 328.4 نقطة، كما تراجع المؤشر البريطاني "فوتسي" بنحو 0.2 بالمائة إلى 5753.7 نقطة.

في حين شهد المؤشر الألماني "داكس" هبوطاً بنحو 3.6 بالمائة مسجلاً 10466.8نقطة، كما تراجع المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة 4.2 بالمائة إلى 4378.2 نقطة.

وبحلول الساعة 4:04 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة ليهبط إلى مستوى 1.0910 دولار.