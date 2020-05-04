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وحدة الطيران بـ"جنرال إلكتريك" تعتزم خفض 25% من القوى العاملة

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وحدة الطيران بـ"جنرال إلكتريك" تعتزم خفض 25% من القوى العاملة وحدة الطيران بـ"جنرال إلكتريك" تعتزم خفض 25% من القوى العاملة

مباشر: كشفت وحدة الطيران في شركة "جنرال إلكتريك" عن خطط لخفض حوالي 13 ألف وظيفة هذا العام، مع تراجع الطلب على الطائرات الجديدة بسبب وباء كورونا.

وقال "ديفيد جويس" الرئيس التنفيذي لوحدة الطيران في الشركة الأمريكية في رسالة للموظفين، اليوم الإثنين: "لحماية أعمالنا، استجبنا بإجراءات صعبة لخفض التكاليف خلال الشهرين الماضيين، ولسوء الحظ، هناك حاجة إلى المزيد بينما نوسع نطاق الأعمال وفقًا لواقع السوق التجاري".

وتابع "جويس": "نحن نعمل على تطوير خطتنا للتخفيضات الدائمة لقاعدة موظفينا العالمية التي نتوقع أن تصل تخفيضاتنا الإجمالية هذا العام إلى 25 بالمائةبما في ذلك الإجراءات الطوعية وغير الطوعية التي تم الإعلان عنها بالفعل".

وأعلنت "جنرال إلكتريك" الأسبوع الماضي انخفاضاً بنسبة 8 بالمائة في إيرادات الربع الأول، مع تراجع مبيعات وحدة الطيران بنحو 13 بالمائة.

وبحلول الساعة 3:25 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سهم "جنرال إلكتريك" بنحو  4.8 بالمائة إلى 6.18 دولار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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