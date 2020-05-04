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اقتصاد هونج كونج ينكمش بأكبر وتيرة في 46 عاماً

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اقتصاد هونج كونج ينكمش بأكبر وتيرة في 46 عاماً اقتصاد هونج كونج ينكمش بأكبر وتيرة في 46 عاماً

مباشر: شهد  هونج كونج أكبر انكماش فصلي في 46 عاماً على الأقل خلال الربع الأول من العام الجاري، مع تضرر قطاعي التجارة والسياحة إثر ضربة  المستجد.

وأظهرت بيانات حكومية اليوم الإثنين، أن الناتج الإجمالي المحلي لهونج كونج تراجع بنحو 5.3 بالمائة بالقراءة المعدلة موسمياً خلال الثلاثة أشهر المنتهية  في مارس/آذار الماضي على أساس فصلي، مقابل انكماش 0.5  بالمائة في الربع السابق له.

أما على أساس سنوي، فإن اقتصاد هونج كونج انكمش بنسبة 8.9 بالمائة في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل انكماش بنسبة 3 بالمائة في نفس الفترة من عام 2019.

ويعتبر هذا أكبر انكماش فصلي منذ بدء السجلات في عام 1974.

وعدلت توقعاتها بشأن أداء الاقتصاد في العام الحالي لتتراوح بين انكماش بنسبة 4 إلى 7 بالمائة، مقابل تقديراتها السابقة بانخفاض 1.5 بالمائة إلى نمو بنسبة 0.5 بالمائة.

وأرجعت الحكومة البيانات السلبية إلى ضربة كورونا القوية للسياحة والنشاط التجاري الذي بدأ بالفعل في الانخفاض بعد أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في العام الماضي.

وبحلول الساعة 11:29 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجعت عملة هونج كونج أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.6 بالمائة عند مستوى 129.04 دولار هونج كونج.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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