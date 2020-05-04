تباطؤ التضخم في تركيا خلال أبريل

مباشر - سالي إسماعيل: تباطأ التضخم في تركيا بوتيرة أقل قليلاً من تقديرات المحللين خلال الشهر الماضي، بالتزامن مع تداعيات وباء "كوفيد-19" على الطلب في سياق قيود الإغلاق.

وكشفت بيانات صادرة عن معهد الإحصاءات التركي "تركستات"، اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع بوتيرة سنوية 10.94 بالمائة خلال شهر أبريل/نيسان مقابل زيادة 11.86 بالمائة في الشهر السابق له.

وبحسب التقديرات، فكان من المتوقع أن يتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 10.88 بالمائة خلال أبريل/نيسان.

معدل التضخم السنوي في تركيا – معهد الإحصاءات التركي

وبحسب البيانات، ارتفع مؤشر الاتصالات بنحو 1.55 بالمائة خلال الشهر الماضي على أساس سنوي، فيما سجل مؤشر الغذاء والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بنحو 11.28 بالمائة، كما زاد مؤشر المشروبات الكحولية والتبغ بنحو 31.34 بالمائة.

وكان معدل التضخم وصل إلى أعلى مستوى في 15 عاماً في أكتوبر/تشرين الأول عام 2018 عندما تجاوز 25 بالمائة بعد أزمة العملة التي تسببت في خسارة ثلث قيمتها تقريباً.

وعلى أساس شهري، فإن معدل التضخم في تركيا سجل 0.85 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي مقابل 1.69 بالمائة المسجلة في الشهر نفسه من عام 2019.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين في تركيا سوف يسجل زيادة 0.6 بالمائة في أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري.

وفي بيانات منفصلة، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 1.3 بالمائة خلال أبريل/نيسان الماضي على أساس شهري وبنحو 6.71 بالمائة على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 12:27 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجعت الليرة التركية مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.3 بالمائة لتصعد الورقة الخضراء إلى 7.0312 ليرة.