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"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

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"ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي "ساما" السعودية تؤكد التزامها بربط الريال بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي

الرياض - مباشر: أكدت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، التزامها بسياسة ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار الأمريكي كخيار استراتيجي ساهم في نمو المملكة العربية منذ أكثر من ثلاثين عامًا.

كما أكدت المؤسسة التزامها بالحفاظ على استقرار سعر صرف الريال عند السعر الرسمي 3.75 ريال مقابل الدولار كونه ركيزة مهمة للاستقرار النقدي والمالي في ظل متانة احتياطيات النقد الأجنبي وقدرتها على تلبية جميع الالتزامات الخارجية للمملكة، بحسب وكالة أنباء السعودية واس".

وأشارت المؤسسة إلى متانة احتياطيات النقد الأجنبي لديها وقدرتها على تلبية جميع متطلبات الاقتصاد الوطني من العملات الاجنبية، حيث تغطي ما يقارب 43 شهرًا من الواردات و88 بالمائة من الكتلة النقدية الموسعة (ن3)، وعليه تؤكد المؤسسة أن سياسة سعر الصرف الحالية داعم رئيسي للاستقرار النقدي والنمو الاقتصادي المستدام.

كان التقرير الشهري  للمؤسسة أظهر أن موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي، سجلت 1.81 تريليون ريال (482.252 مليار دولار) نهاية مارس/آذار، مقابل 1.94 تريليون ريال (516.9 مليار دولار) خلال نفس الفترة من عام 2019، لتفقد 130.9 مليار ريال (34.76 مليار دولار).

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مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

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