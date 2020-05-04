طلبيات المصانع الأمريكية تتهاوى 10% خلال مارس

مباشر: تهاوت طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من 10 بالمائة خلال شهر مارس/آذار الماضي، بفعل أثر وباء كورونا.

وأظهرت بيانات مكتب الإحصاءات الأمريكي، اليوم الإثنين، تراجع طلبيات المصانع الجديدة بنحو 10.3 بالمائة خلال شهر مارس/آذارالماضي، مقابل هبوط بنحو 0.1 بالمائة في فبراير/شباط السابق له.

وكانت التوقعات تشير إلى أن طلبيات المصانع الأمريكية سوف تتراجع بنحو 9.2 بالمائة خلال الشهر الثالث من العام الجاري.

وكشفت البيانات تراجع الشحنات والمخزونات للشهر الثالث على التوالي بنسب 5.2 و 0.8 بالمائة على الترتيب خلال مارس/أذار.

وانخفضت معدات النقل خلال مارس/أذار بنحو 41.3 بالمائة، كما تراجعت الطائرات وقطع الغيار غير الدفاعية بنسبة 296 بالمائة.

وبحلول الساعة 2:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنحو 0.6 بالمائة ليصل إلى 1.0911 دولار.