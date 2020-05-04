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السعودية تخصص نصف مليار ريال لأبحاث كورونا

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السعودية تخصص نصف مليار ريال لأبحاث كورونا السعودية تخصص نصف مليار ريال لأبحاث كورونا

الرياض  - مباشر: قال وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، إن المملكة خصصت نصف مليار ريال للأبحاث المتعلقة بفيروس كورونا.

وأضاف الدكتور الربيعة في مؤتمر صحفي، وفق الحساب الرسمي لقناة "" ، أن هناك حاجة لضمان تطوير أدوات التشخيص والعلاجات واللقاحات وتوفيرها عالميا.

وتابع وزير الصحة السعودي: " يجب ألا تغيب عن أذهاننا أهمية حماية صحة الجميع حول العالم".

كانت الوزارة قد أعلنت اليوم الاثنين، عن تسجيل 1645 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة إلى 28.66 ألف حالة، أغلبها مستقرة باستثناء 127 حالة.

وسجلت الوزارة 342 حالة تعافي جديدة من المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4.48 ألف حالة.

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