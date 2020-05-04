أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

خسائر حادة لأسهم شركات الطيران الأمريكية بعد تصريحات وارن بافيت

Print
خسائر حادة لأسهم شركات الطيران الأمريكية بعد تصريحات وارن بافيت خسائر حادة لأسهم شركات الطيران الأمريكية بعد تصريحات وارن بافيت

مباشر - زينب محمود: تهاوت أسهم شركات الطيران الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن باع الملياردير "وارن بافيت" أسهمه بكل شركات الطيران.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" باع حصصه بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، مع معاناة القطاع من خسائر حادة جراء وقف السفر للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وكانت بيركشاير من بين أكبر المستثمرين في الشركات الأربعة "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكا إيرلايز" و"دلتا" و"ساوث ويست"، قبل أن يعلن السبت الماضي أن الشركة تخلت عن تلك الأسهم.

وسجلت "بيركشاير" صافي خسارة تقارب 50 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع هبوط قيمة المحفظة الاستثمارية.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم "يونيتد" بنحو 7.7 بالمائة مسجلاً 24.56 دولار للسهم الواحد، بعد هبوط بنحو 10 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وانخفضت أسهم شركة "ساوث ويست" بنسبة 6.2 بالمائة إلى 27.4 دولار.

بينما تهاوى سهم أسهم شركة "دلتا" بنحو 8.3 بالمائة ليصل إلى 22.1 دولار للسهم الواحد.

وشهدت "امريكان إيرلاينز" هبوطاً بنسبة 8.4 بالمائة لتسجل 9.8 دولار للسهم الواحد.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية