خسائر حادة لأسهم شركات الطيران الأمريكية بعد تصريحات وارن بافيت

مباشر - زينب محمود: تهاوت أسهم شركات الطيران الأمريكية بشكل حاد خلال تعاملات اليوم الاثنين، بعد أن باع الملياردير "وارن بافيت" أسهمه بكل شركات الطيران.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير هاثاواي" باع حصصه بالكامل في أكبر أربع شركات طيران أمريكية في نهاية الأسبوع الماضي، مع معاناة القطاع من خسائر حادة جراء وقف السفر للسيطرة على تفشي وباء كورونا.

وكانت بيركشاير من بين أكبر المستثمرين في الشركات الأربعة "يونايتد إيرلاينز" و"أمريكا إيرلايز" و"دلتا" و"ساوث ويست"، قبل أن يعلن السبت الماضي أن الشركة تخلت عن تلك الأسهم.

وسجلت "بيركشاير" صافي خسارة تقارب 50 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، مع هبوط قيمة المحفظة الاستثمارية.

وبحلول الساعة 2:00 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر سهم "يونيتد" بنحو 7.7 بالمائة مسجلاً 24.56 دولار للسهم الواحد، بعد هبوط بنحو 10 بالمائة في وقت سابق من التعاملات.

وانخفضت أسهم شركة "ساوث ويست" بنسبة 6.2 بالمائة إلى 27.4 دولار.

بينما تهاوى سهم أسهم شركة "دلتا" بنحو 8.3 بالمائة ليصل إلى 22.1 دولار للسهم الواحد.

وشهدت "امريكان إيرلاينز" هبوطاً بنسبة 8.4 بالمائة لتسجل 9.8 دولار للسهم الواحد.