الاردن يصدر امر الدفاع 10 و11

جى بي سي نيوز :- اعلن وزير الاعلام امجد العضايلة قبل قليل امر الدفاع 10 وامر الدفاع 11.

و قال العضايلة إن مجلس الوزراء ناقش مجموعة من الاجراءات والقرارات لضمان استمرارية العمل، وتصويب بعض الاجراءات بسبب تعطل بعض المؤسسات في القطاع العام والخاص.

وأعلن بموجب أمر الدفاع عن تمديد المدة المقررة لتقديم اقرار ضريبة الدخل ومدة توريدها حتى 30 حزيران المقبل.

كما تقرر تمديد المدة المقررة لتقديم المحاسب القانوني قائمة بأسماء عملاءه حتى 30 حزيران.

وقررت الحكومة السماح لقطاعات اضافية بالعمل، مهيبا بالمواطنين التقيد باجراءات السلامة والوقاية.

وشدد على أن الرهان على وعي المواطن والتزامه، كما أعلن عن اصدار أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الاجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات.

ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء قمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور.

كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملين بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 400 دينار واغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.

ولفت إلى أن الملاحقة لا تجري على الشخص في حال قام بدفع الحد الأدنى للمخالفة، مع السماح لوزير الصحة باصدار موعد دخول الأمر حيز التنفيذ .