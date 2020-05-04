أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

الاردن يصدر امر الدفاع 10 و11

Print
الاردن يصدر امر الدفاع 10 و11 الاردن يصدر امر الدفاع 10 و11

جى بي سي نيوز :- اعلن وزير الاعلام امجد العضايلة قبل قليل امر الدفاع 10 وامر الدفاع 11.

و قال العضايلة إن مجلس الوزراء ناقش مجموعة من الاجراءات والقرارات لضمان استمرارية العمل، وتصويب بعض الاجراءات بسبب تعطل بعض المؤسسات في القطاع العام والخاص.

وأعلن بموجب أمر الدفاع عن تمديد المدة المقررة لتقديم اقرار ضريبة الدخل ومدة توريدها حتى 30 حزيران المقبل.

كما تقرر تمديد المدة المقررة لتقديم المحاسب القانوني قائمة بأسماء عملاءه حتى 30 حزيران.

وقررت السماح لقطاعات اضافية بالعمل، مهيبا بالمواطنين التقيد باجراءات السلامة والوقاية.

وشدد على أن الرهان على وعي المواطن والتزامه، كما أعلن عن اصدار أمر الدفاع رقم 11 الذي يلزم أصحاب المنشآت المصرح لها بالعمل بأقصى درجات الحيطة والحذر والحد من الاجراءات السلبية داخلها، ودفع كافة الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات والقفازات.

ويتوجب على كل شخص التقيد بمسافات التباعد المقررة والالتزام بارتداء قمامة وقفازات قبل الدخول للمؤسسات العامة والأماكن التي تقدم خدمات مباشرة بها للجمهور.

كما يلتزم مقدمو الخدمات الصحية ومقدمو الخدمات المباشرة للجمهور والعاملين بالتوصيل بارتداء الكمامات والقفازات.

ويعاقب كل من يخالف هذه التعليمات بغرامة تتراوح بين 20 إلى 50 ديناراً، كما يعاقب من يخالف من المنشآت بغرامة لا تقل عن 400 دينار واغلاق المنشأة لمدة 14 يوماً.

ولفت إلى أن الملاحقة لا تجري على الشخص في حال قام بدفع الحد الأدنى للمخالفة، مع السماح لوزير الصحة باصدار موعد دخول الأمر حيز التنفيذ .

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

شبكة عيون الإخبارية