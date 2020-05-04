أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع خسائر شركات الطيران

Print
الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع خسائر شركات الطيران الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع خسائر شركات الطيران

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وسط خسائر لشركات الطيران وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وتأثرت وول ستريت بخسائر شركات الخطوط الجوية الأمريكية بعد إعلان الملياردير وارن بافيت بيع جميع حصصه بها، وسط توقعات بأثر مستمر لوباء كورونا على القطاع.

ويترقب المستثمرون أيضاً المخاوف بشأن خلاف آخر بين الصين والولايات المتحدة، حيث  قال وزير الخارجية "مايك بومبيو" إن هناك "قدراً كبيراً من الأدلة" التي تربط تفشي كورونا بمختبر في منطقة ووهان، وهو ما نفته الصين.

وعلى الصعيد الإيجابي توقع الرئيس الأمريكي دونالد إن يتوفر لقاحاً لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري، مستشهداً بشركة صناعة الأدوية "جونسون آند جونسون".

وتجاوز عدد إصابات "كوفيد-19" 3.5 مليون شخصاً عالمياً، وأكثر من 1.2 شخص أمريكي، بحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمائة فاقداً 269.2 نقطة ليسجل 23454.5 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة إلى 2803.9 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 8539.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة إلى 99.434.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

ترامب: لا أريد التحدث مع الرئيس الصيني

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

عودة التصعيد إلى أفغانستان.. هل فشل ترامب؟

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

شبكة عيون الإخبارية