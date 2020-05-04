الأسهم الأمريكية تتراجع بالمستهل مع خسائر شركات الطيران

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، وسط خسائر لشركات الطيران وتصاعد التوترات بين واشنطن وبكين.

وتأثرت وول ستريت بخسائر شركات الخطوط الجوية الأمريكية بعد إعلان الملياردير وارن بافيت بيع جميع حصصه بها، وسط توقعات بأثر مستمر لوباء كورونا على القطاع.

ويترقب المستثمرون أيضاً المخاوف بشأن خلاف آخر بين الصين والولايات المتحدة، حيث قال وزير الخارجية "مايك بومبيو" إن هناك "قدراً كبيراً من الأدلة" التي تربط تفشي كورونا بمختبر في منطقة ووهان، وهو ما نفته الصين.

وعلى الصعيد الإيجابي توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن يتوفر لقاحاً لفيروس كورونا بحلول نهاية العام الجاري، مستشهداً بشركة صناعة الأدوية "جونسون آند جونسون".

وتجاوز عدد إصابات "كوفيد-19" 3.5 مليون شخصاً عالمياً، وأكثر من 1.2 شخص أمريكي، بحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.

وبحلول الساعة 1:33 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1 بالمائة فاقداً 269.2 نقطة ليسجل 23454.5 نقطة.

كما انخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 1 بالمائة إلى 2803.9 نقطة، وكذلك شهد "ناسداك" انخفاضاً بنحو 0.8 بالمائة مسجلاً 8539.1 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي والذي يقيس أداء العملة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية بأكثر من 0.3 بالمائة إلى 99.434.