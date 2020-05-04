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وقف خدمة "أوبر إيتس" في 8 دول

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وقف خدمة "أوبر إيتس" في 8 دول وقف خدمة "أوبر إيتس" في 8 دول

مباشر: أعلنت شركة "أوبر" أنها ستوقف أعمال "أوبر إيتس" في 8 دول، بسبب عدم تحقيق أهداف الشركة لخدمة توصيل الطعام الإلكترونية.

وقال متحدث باسم الشركة الأمريكية متعددة الجنسيات، اليوم الإثنين: "لقد اتخذنا قراراً بإيقاف أوبر إيتس في جمهورية التشيك، ومصر، وهندوراس، ورومانيا، والسعودية، وأوكرانيا، وأوروجواي، والإمارات".

وأوضحت الشركة أن هذا القرار يدعم استمرار استراتيجية الشركة المتمثلة في تركيز الطاقة والموارد على أفضل أسواق لتوصيل الطعام عبر الإنترنت حول العالم.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن عمليات توصيل "أوبر" إيتس" ستتوقف بحلول الرابع من يونيو/حزيران القادم في الأسواق المذكورة، باستثناء دولة الإمارات حيث ستنتقل إلى شركة "كريم"، وهي شركة فرعية مملوكة بالكامل إلى أوبر تعمل بشكل أساسي في الشرق الأوسط.

وأضاف إن حوالي 50 وظيفة بدوام كامل ستتأثر بهذا القرار.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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