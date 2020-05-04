المركزي الأوروبي يتوقع انكماش الاقتصاد وتباطؤ التضخم في منطقة اليورو

مباشر - سالي إسماعيل: يتوقع البنك المركزي الأوروبي انكماش اقتصاد منطقة اليورو خلال العام الحالي، مع احتمالات تسارع معدل البطالة قرب 10 بالمائة بحلول نهاية 2020.

وبحسب المسح الفصلي الصادر عن البنك المركزي الأوروبي، اليوم الإثنين، فإن الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو سينكمش بنسبة 5.5 بالمائة في المتوسط خلال عام 2020.

وتعتبر هذه التقديرات أقل حدة من التوقعات السابقة والتي كانت تشير إلى انكماش نسبته 6.6 بالمائة في العام الجاري.

في حين يشير المسح إلى أن اقتصاد منطقة اليورو قد يتعافى بعد ذلك ليتوسع بنسبة 4.3 بالمائة و1.7 بالمائة على التوالي في العامين القادمين.

تقديرات أداء منطقة اليورو - (المصدر: مسح البنك المركزي الأوروبي)

وكان اقتصاد منطقة اليورو قد انكمش بنسبة 3.8 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري، وهي أكبر وتيرة هبوط فصلي على الإطلاق.

ويرى المسح الذي عقد في الفترة من 31 مارس/آذار وحتى 7 أبريل/نيسان زيادة قوية في معدل البطالة داخل منطقة اليورو، حيث تم رفع التقديرات إلى 9.4 بالمائة بنهاية هذا العام بدلاً من 7.5 بالمائة المتوقعة في السابق.

كما تم رفع تقديرات معدل البطالة عن عامي 2021 و2022 بالرفع إلى 8.9 بالمائة و8.4 بالمائة على الترتيب، مقارنة مع 7.4 بالمائة و7.3 بالمائة على التوالي المتوقعة في المسح الفصلي الصادر بالربع الأول.

وبالنسبة لتوقعات التضخم، يتوقع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين في منطقة اليورو في المتوسط بنسبة 0.4 بالمائة خلال العام الجاري مقارنة مع التوقعات السابقة التي كانت تتوقع زيادة بنحو 1.2 بالمائة.

ويأخذ المسح في الاعتبار أن التأثيرات المتوقعة من فيروس "كوفيد-19" وتدابير التخفيف اللاحقة ذو تداعيات كبيرة على توقعات التضخم والنمو الاقتصادي ومعدل البطالة.

وبحلول الساعة 11:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.4 بالمائة إلى 1.0939 دولار.