واشنطن: الصين وروسيا يستغلان كورونا لتحقيق مصالحهما في أوروبا

مباشر: قال وزير الدفاع الأمريكي إن روسيا والصين يستغلان حالة الطوارئ جراء وباء كورونا لتحقيق مصالحهما في أوروبا.

وصرح "مارك إسبر" في تصريحات لصحيفة "لا ستامبا" نقتلها وكالة رويترز، اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة تعلم إن بعض الدول ستحاول استغلال الوباء للاستثمار في صناعات وبنية تحتية حساسة، ما يسبب أثاراً على الآمن في المدى الطويل".

وجاء حديث "إسبر" رداً على سؤال حول ما إذا كانت الصين وروسيا يحاولان كسب تأثيراً في إيطاليا عبر إرسال مساعدات إنسانية وطبية.

وأرسلت الصين وروسيا أطباء ومعدات طبية وأقنعة الوجه إلى إيطاليا، في إطار دعم البلاد الأكثر تضرراً من الفيروس في أوروبا.

ووصف وزير الدفاع الأمريكي شركة هواوي وشبكة 5G بأنها مثال واضح على الجهود الخبيثة الصينية.

ونصحت الولايات المتحدة الدول منذ فترة طويلة بمقاطعة شركة هواوي، حيث تقول واشنطن أن الصين تستخدم معدات الشركة للتجسس على الاتصالات، وهو الأمر الذي نفته الشركة الصينية مراراً.

وتأتي تصريحات "إسبر" في الوقت الذي اتهم فيه بعض المسؤولين الأمريكيين الصين بالمسؤولية عن تفشي وباء كورونا، وسط اتهامات مستمرة من قبل الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته مايك بومبيو. ونفي مستمر من جانب بكين.