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وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

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وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة وزارة الموارد البشرية السعودية: تطبيق العمل عن بعد بالحكومة قيد الدراسة

الرياض- مباشر: قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، إن تطبيق مفاهيم العمل عن بعد في الجهات الحكومية قيد الدراسة.

وأضافت الوزارة في صفحتها بموقع التواصل- تويتر، اليوم الاثنين، إنها ستعلن حال إقرار أي مبادرات تخص العمل عن بعد عبر حساباتها الرسمية.

كانت صحيفة "المدينة" كشفت اليوم، عن إعداد استراتيجية متكاملة للعمل عن بعد في جميع القطاعات الحكومية، عبر تحديد مجالات العمل التي يمكن أداؤها عن طريق نظام العمل عن بعد.

وبحسب الصحيفة، سيكون هناك آلية قياس الأداء للوظائف التي ستدخل ضمن المشروع، ومدى توافر وجاهزية الوسائل التقنية اللازمة لأداء العمل عن بعد.

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مباشر ()

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