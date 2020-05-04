السعودية تسجل 1645 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا

الرياض – مباشر: أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الاثنين، عن تسجيل 1645 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت الوزارة، في تقريرها اليومي، إن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد في المملكة بلغت 28.66 ألف حالة، أغلبها مستقرة باستثناء 127 حالة.

وسجلت الوزارة 342 حالة تعافي جديدة من فيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 4.48 ألف حالة.

وتم تسجيل 7 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 191 شخصا.

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