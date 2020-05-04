أرباح "مبكو" تتراجع 28.7% بالربع الأول

الرياض – مباشر: سجلت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو" انخفاضا نسبته 28.7% بصافي الأرباح خلال الربع الأول من عام 2020 على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات الشركة المالية على "تداول"، بلغ صافي الربح 4.12 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل 5.78 مليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح إلى تراجع أسعار البيع، بالإضافة إلى الزيادة في خسارة القيمة العادلة للأدوات المالية المشتقة، وانخفاض الإيرادات الأخرى.

وعلى أساس ربعي، ارتفعت أرباح "مبكو" 17.3% مقارنة مع أرباح الربع السابق والبالغة 3.52 مليون ريال.

وانخفضت إيرادات الشركة 4.4% بالربع الأول إلى 173.87 مليون ريال، مقابل 181.84 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.68%، لمستوى 11.80 ريالا.

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