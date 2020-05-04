الشورى السعودي يوجه عدة مطالبات لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد

الرياض – مباشر: أصدر مجلس الشورى قرارا، خلال جلسته العادية الـ 39 المنعقدة (عن بُعد) اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، مطالبا فيه هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة؛ لضبط منظومة العمل الحكومي.

وأكد مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على الفقرة (ثانياً) من قراره السابق القاضي بدراسة إنشاء هيئة مستقلة؛ تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها.

وطالب مجلس الشورى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالنظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المتميزة؛ للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.

وعلى جانب آخر، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بتحفيز مشغلي القطارات على تقديم أسعار تشجيعية.

وأصدر المجلس قرارا مطالبا فيه الهيئة العامة للنقل بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها؛ لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية.

وطالب المجلس الهيئة بالعمل على إضافة الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.

ترشيحات:

السعودية للكهرباء: "الفاتورة الثابتة" تمنع فصل الخدمة حال زيادة الاستهلاك

شركة أبحاث تتوقع مغادرة عدد أكبر من الأجانب سوق العمل السعودي

الودائع بالقطاع المصرفي السعودي ترتفع 10% بالربع الأول من 2020

السعودية تشارك في مؤتمر دولي لجمع 8 مليارات دولار لتطوير علاج كورونا

تطبيق "سكني" السعودي يضيف خدمة "تحمّل الضريبة عن المسكن الأول" لمستفيديه

السعودية تقر تفسيرات لائحة المخالفات والعقوبات المنظمة لعقود العمل

الصندوق الزراعي السعودي يبدأ استقبال طلبات القروض العادية بمنطقة الدرع العربي

وزير المالية السعودي: المملكة ستتخذ إجراءات اقتصادية صارمة "قد تكون مؤلمة"

وزير المالية السعودي عن ترشيد الإنفاق الحكومي: سنختار الأقل ضرراً على المواطنين

الصحة السعودية تكشف عن تجارب سريرية لعلاج كورونا في 7 مستشفيات