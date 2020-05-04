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"يو.بي.إس": سعر الذهب قد يتجاوز 1800 دولار للأوقية

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"يو.بي.إس": سعر الذهب قد يتجاوز 1800 دولار للأوقية "يو.بي.إس": سعر الذهب قد يتجاوز 1800 دولار للأوقية

مباشر: توقع محلل في بنك "يو.بي.إس" ارتفاع سعر الذهب أعلى 1800 دولار للأوقية، مع حالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي جراء تفيش وباء كورونا.

وقال استراتيجي المعادن الثمينة  "جوني تيفيز" من البنك السويسري الاستثماري، في تصريحات لشبكة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الإثنين،، إنه يمكن لأسعار الذهب كسر المستويات المرتفعة التي شهدتها في وقت سابق من هذا العام، بعد انخفاضها في مارس/آذار الماضي إلى جانب معظم الأصول.

وأضاف "تيفيز" أن "هناك إمكانية متزايدة للذهب لكسر حاجز 1800 دولار للأوقية، وعلى المدى القريب يؤكد البنك سعر مستهدف للذهب عند 1790 دولار للأوقية".

وبحلول الساعة 11:53 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.4 بالمائة عند 1707.40 دولار للأوقية.

وأوضح أن توقعات ارتفاع تأتي بفعل استمرار تصاعد حالة عدم اليقين للمستثمرين ومعدلات الفائدة السالبة.

وكان مجلس الذهب العالمي أوضح في تقريره الفصلي الأخير أن تفشي كورونا يعتبر العامل الأكبر المؤثر في الطلب على المعدن.

وقال التقريرإنه مع بدء ظهور تداعيات الوباء وتأثيره الاقتصادي المحتمل سعى المستثمرون إلى الأصول الآمنة، حيث شهدت صناديق الذهب المتداولة في البورصة أعلى تدفقات فصلية في 4 سنوات.

مباشر ()

مباشر (اقتصاد)

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