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الشورى السعودي يطالب بتعزيز التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية

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الشورى السعودي يطالب بتعزيز التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية الشورى السعودي يطالب بتعزيز التدابير اللازمة لضمان فعالية الأدوية

الرياض – مباشر: ووجه مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الـ 39 للسنة الرابعة من الدورة السابعة المنعقدة (عن بُعد) برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، اليوم الاثنين، عدة مطالبات للهيئة العامة للغذاء والدواء.

وأصدر مجلس الشورى قرارا، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، مطالبا فيه الهيئة العامة للغذاء والدواء بتعزيز التدابير اللازمة؛ لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة.

وطالب المجلس الهيئة العامة للغذاء والدواء بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح؛ وهي توصية إضافية مقدمة من عضوي المجلس طارق فدعق وغازي بن زقر.

ووجه الشورى الهيئة العامة للغذاء والدواء ببذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة؛ للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، جواهر العنزي.

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