السعودية.. أمانة الجان المصرفية والتمويلية تطلق جلساتها عن بُعد

الرياض- مباشر: كشفت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية، بمؤسسة النقد العربي السعودي- ساما، إطلاق خدمة انعقاد الجلسات عن بُعد، من خلال دوائر تلفزيونية دون الحاجة إلى حضور أطراف الدعوى إلى مقارّ اللجان.

ونقلاً عن بيان للمؤسسة اليوم الاثنين، فإن الأمانة العامة بدأت تنظيم أولى جلسات التقاضي عن بُعد للجنة المصرفية واللجنة التمويلية، وذلك يوم أمس الأحد.

وأكدت الأمانة العامة؛ أنه سيتم إعادة جدولة جميع الجلسات المؤجلة التي كان من المقرر انعقادها ولم يتم ذلك بسبب تعليق الحضور إلى مقرات العمل، حيث سيكون لها الأولوية في المواعيد، وسيتم إشعار أطراف الدعوى بها عبر الوسائل الإلكترونية، والتأكد من جاهزيتهم لانعقادها.

وأشارت إلى أن خدمات الأمانة العامة الإلكترونية الأخرى كقيد الدعوى، وتبادل المذكرات ما زالت متاحة ومستمرة. ​

كانت الأمانة العامة للجان المنازعات والمخالفات المصرفية والتمويلية علقت انعقاد الجلسات حتى إشعار آخر، وذلك إنفاذاً للقرارات الصادرة عن الحكومة بتعليق الحضور إلى مقرات العمل في كافة الجهات الحكومية؛ حرصاً على حماية صحة المواطنين والمقيمين، وضماناً لسلامتهم من جائحة كورونا التي تمرّ بها المملكة.

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