تحسن طفيف لثقة المستثمرين في منطقة اليورو

مباشر: تحسنت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل طفيف، مع صورة أكثر تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس" اليوم الإثنين، أن مؤشر الثقة في اقتصاد منطقة اليورو سجل سالب 41.8 نقطة خلال شهر مايو/آيار الجاري، مقابل سالب 42.9 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ان ثقة المستثمرين في منطقة اليورو سوف تسجل سالب 25.9 نقطة خلال نفس الفترة.

وسجل مؤشر الثقة في الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أسوأ مستوى في تاريخه عند سالب 73 نقطة، مقابل سالب 66 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

أما مؤشر التوقعات المستقبلية فسجل تحسناً ملحوظاً مسجلاً سالب 3 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل سالب 15.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام لثقة المستثمرين إلى سالب 35.3 نقطة، مقابل سالب 36 نقطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0935 دولار.