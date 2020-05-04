أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تحسن طفيف لثقة المستثمرين في منطقة اليورو

Print
تحسن طفيف لثقة المستثمرين في منطقة اليورو تحسن طفيف لثقة المستثمرين في منطقة اليورو

مباشر: تحسنت ثقة المستثمرين في منطقة اليورو بشكل طفيف، مع صورة أكثر تفاؤلاً حيال التوقعات المستقبلية بشأن الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة عن مؤشر "ثينتكس" اليوم الإثنين، أن مؤشر الثقة في منطقة اليورو سجل سالب 41.8 نقطة خلال شهر مايو/آيار الجاري، مقابل سالب 42.9 نقطة في الشهر الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى ان ثقة المستثمرين في منطقة اليورو سوف تسجل سالب 25.9 نقطة خلال نفس الفترة.

وسجل مؤشر الثقة في الوضع الحالي لاقتصاد منطقة اليورو خلال الشهر الجاري أسوأ مستوى في تاريخه عند سالب 73 نقطة، مقابل سالب 66 نقطة المسجلة في الشهر الماضي.

أما مؤشر التوقعات المستقبلية فسجل تحسناً ملحوظاً مسجلاً سالب 3 نقاط خلال الشهر الحالي مقابل سالب 15.8 نقطة خلال الشهر الماضي.

وفي ألمانيا، تراجع المؤشر العام لثقة المستثمرين إلى سالب 35.3 نقطة، مقابل سالب 36 نقطة في الشهر الماضي.

وبحلول الساعة 11:36 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع اليورو أمام الدولار بنحو 0.4 بالمائة إلى 1.0935 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

تقرير: 4 سيناريوهات لنمو الاقتصاد السعودي خلال 2020 في ضوء مواجهة كورونا

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

بريطانيا.. عودة بعض أنشطة الاقتصاد للعمل

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

اشتباكات بين المتظاهرين والقوى الأمنية قرب وزارة الاقتصاد في بيروت

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

ما هي أسباب الانهيار الاقتصادي في لبنان وهل من حلول متاحة للأزمة؟

شبكة عيون الإخبارية