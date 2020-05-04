الشورى السعودي يوافق على مذكرات تفاهم مع 6 دول

الرياض – مباشر: وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية 39 للسنة الرابعة من الدورة السابعة (عن بُعد) المنعقدة برئاسة رئيس المجلس، عبدالله آل الشيخ، اليوم الاثنين، على عدد من مذكرات التفاهم مع دول خارجية.

ووافق مجلس الشورى، وفقا لما نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، على انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناغويا)؛ بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها.

وأقر المجلس، مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية.

ووافق الشورى، على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا؛ بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة لمواطني البلدين.

وتمت الموافقة على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة مع مفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان.

وأقر مجلس الشورى مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، ومشروع اتفاقية للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية زيمبابوي.

ووافق الشورى كذلك، على مشروع اتفاقية للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة أيسلندا.

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