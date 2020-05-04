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صندوق جدوى ريت السعودية يعلن توزيع أرباح الربع الأول

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صندوق جدوى ريت السعودية يعلن توزيع أرباح الربع الأول صندوق جدوى ريت السعودية يعلن توزيع أرباح الربع الأول

الرياض – مباشر: أعلنت شركة جدوى للاستثمار، اليوم الاثنين، عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت عن الربع الأول من عام 2020.

وقالت جدوى للاستثمار، في بيان للصندوق على "تداول"، إن إجمالي الأرباح المقرر توزيعها تبلغ 28.44 مليون ريال، ستوزع على أساس 158 مليون وحدة، بواقع 0.18 ريال لكل وحدة.

وأضاف مدير الصندوق، أن نسبة التوزيع تبلغ 1.8% إلى السعر الأولي للوحدة، و1.61% من صافي قيمة الأصول بنهاية 31 مارس/ آذار 2020.

وأشارت جدوى للاستثمار، إلى أن أحقية التوزيعات النقدية ستكون لمالكي الوحدات، وذلك حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم الأربعاء الموافق 13 مايو/ أيار (نهاية يوم التداول الموافق 11 مايو/ أيار).

ولفتت، إلى أنه سيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

وطالبت جدوى للاستثمار، مدير الصندوق بتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم؛ لضمان إيداع ارباحهم المستحقة في حساباتهم مباشرة.

وأنهى الصندوق تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 3.6%، بمستوى 10 ريالات للوحدة.

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