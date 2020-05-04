شركة أبحاث تحدد مستهدف سهم "زين السعودية" متوقعة استمرار تأثر إيراداتها

الرياض – مباشر: قالت الجزيرة كابيتال إن أرباح شركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية" البالغة 105 ملايين في الربع الأول من عام 2020 كانت أعلى من توقعاتها البالغة 92 مليون ريال، فيما جاءت بأقل من متوسط التوقعات البالغ 142 مليون ريال.

وأضافت شركة الأبحاث، في تقرير لها حصل "مباشر" على نسخه منه اليوم الاثنين، أنها مستمرة في توصيتها للسهم بزيادة المراكز، بسعر مستهدف 15.4 ريالا.

وأشارت الجزيرة كابيتال، إلى انخفاض الإيرادات إلى 2.039 مليار ريال، بالتوافق مع توقعاتها البالغة 2.098 مليار ريال، وأقل من متوسط التوقعات البالغ 2.182 مليار ريال.

وأوضحت، أن إيرادات الربع الأول كانت ضعيفة، متوقعة استمرار تأثر الإيرادات بسبب إيقاف الرحلات الدولية والسفر لأداء الحج والعمرة، ومواصلة مستويات الاستهلاك والإطفاء المرتفعة بسبب الاستثمار الرأسمالي في تطوير البنية التحتية وشبكة الاتصالات من الجيش الخامس.

ولفتت الجزيرة كابيتال، إلى أن السهم يتداول حاليا بمكرر قيمة دفترية عند 1.7 مرة، مقابل توقعاتها للسنة المالية 2020 بمكرر 1.4 مرة، وبمكرر ربحية متوقع للعام الجاري عند 22.7 مرة.

وتوقعت شركة الأبحاث، انخفاض أرباح "زين" 41.9% خلال عام 2020؛ إلى 282 مليون ريال، مقارنة مع 485 مليون ريال في العام 2019.

وسجل سهم الشركة خسائر نسبتها 7.3% بتعاملات اليوم، ليغلق عند مستوى 10.18 ريالا.

وشهد السهم انخفاضا حادا بالنسبة القصوى (10%) بتعاملات الأحد، بعد مكاسب 5 جلسات متتالية.

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