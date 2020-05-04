أخبار عاجلة

مقاطعة روسية - صينية لاجتماع مجلس الأمن حول سوريا -
نور والرحلات الخارقة - والدة زهرة قالت لها على حاجات لازم تعملها بس هي نسيت.. يا ترى هتعمل إيه! -
مطبخ الهوانم - تشيكين رولز على طريقة الشيف "رامي المغربي" -
بعد 3 أيام من وفاة ابنه والد محمد نادي يلحق به بسبب كورونا -
بالقرآن اهتديت.. ما حكم الأكل والشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ -
سوريا.. حرائق في ريف تل تمر الشرقي في الحسكة -
نشرة ضد كورونا - إيطاليا تعيد فتح حدودها أمام سياح الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 3 يونيو المقبل -
نور والرحلات الخارقة - زهرة ونور زعلوا على منظر النيل واللي حصله.. يا ترى ليه! -
نشرة ضد كورونا - منظمة الصحة العالمية تحذر من "موجة ثانية قاتلة" لتفشي كورونا في أوروبا -
نشرة ضد كورونا - وفيات فيروس كورونا حول العالم تتجاوز 308 آلاف حالة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

جمعية المصارف اللبنانية تعلن رفضها خطة الحكومة الاقتصادية

Print
جمعية المصارف اللبنانية تعلن رفضها خطة الحكومة الاقتصادية جمعية المصارف اللبنانية تعلن رفضها خطة الحكومة الاقتصادية

جي بي سي نيوز :- أعلنت جمعية المصارف اللبنانية رفضها لخطة الاقتصادية، معتبرة أنها تمثل تعديا على الأسس القانونية والدستورية التي قامت عليها ​الدولة اللبنانية.

ودعت جمعية المصارف إلى محاسبة من تجرأ على صياغة هذه الخطة.

وقالت الجمعية في بيان إن الكثير مما ورد في ​الخطة الحكومية​ يمس بالملكية الفردية التي ينص ​الدستور اللبناني​ صراحة على حمايتها والتي هي من الركائز الأساسية للمجتمع اللبناني.

وأضافت أنها لا يمكن أن توافق "بأي حال من الأحوال" على خطة إنقاذ اقتصادي حكومية لم تجر استشارتها بشأنها وستقوض الثقة بلبنان وتعوق الاستثمار وأي احتمالات للانتعاش.

ووصفت الجمعية الإجراءات المتعلقة بالإيرادات والنفقات في الخطة بأنها غامضة وغير مدعمة بجدول زمني دقيق للتنفيذ، وقالت إن الخطة لا تعالج الضغوط التضخمية وهي قد تؤدي عمليا بدورها إلى تضخم مرتفع جدا.

وناشدت الجمعية أعضاء البرلمان رفضها لأسباب منها أنها تمس بالملكية الفردية، وقالت إنها ستقدم قريبا خطة كفيلة بالمساهمة في التخفيف من الركود وبتمهيد الطريق لنمو مستدام.

المصدر: RT + رويترز

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

نتنياهو يقلّب أوراق الليكود لتعديل الحكومة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

8 الصبح - الرئيس يكلف الحكومة بالإسراع في خطة تعميم جميع خدماتها المميكنة

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

معارك بين قوات الحكومة و"الانتقالي" في أبين

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

مجلس الشيوخ الفرنسي ينتقد اداء الحكومة

شبكة عيون الإخبارية