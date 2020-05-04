وزير الخارجية الأمريكي: إطلاق النار على الحدود الكورية "حادث عرضي"

مباشر: قال وزير الخارجية الأمريكي إن الطلقات النارية التي أطلقتها كوريا الشمالية عبر حدودها مع كوريا الجنوبية كانت بمثابة حادث عرضي على الأرجح.

وصرح "مايك بومبيو" أمس الأحد إن إطلاق النار المتبادل على الحدود بين الكوريتين يوم السبت الماضي كان أمراً غير مقصود ولم يسفر عن أي خسائر في الأرواح من الجانبين.

وكانت تقارير قد أشارت إلى تبادل لإطلاق النار بين الكوريتين الشمالية والجنوبية في عطلة نهاية الأسبوع، ما أثار المخاوف بشأن تجدد التوترات الجيوسياسية.

وجاءت هذه الأحدات بعد يوم من عرض وسائل الإعلام الحكومية لكوريا الشمالية زيارة رئيسها "كيم جونغ أون"، لأحد المصانع، وهو أول ظهور علني له منذ 11 أبريل/نيسان الماضي.

وزادت التكهنات في الشهر الماضي بشأن صحة وسلامة زعيم كوريا الشمالية بعد اختفاؤه عن الأنظار.