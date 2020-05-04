"أسمنت القصيم" توصي بتوزيع ريال عن الربع الأول من 2020

الرياض - مباشر: أوصى مجلس إدارة شركة أسمنت القصيم بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من عام 2020 بنسبة 10% من رأس المال بما يعادل ريال للسهم.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الاثنين، إن إجمالي المبلغ الموزع يبلغ 90 مليون ريال، وتبلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 90 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن تاريخ أحقية التوزيعات يكون في 5 مايو / أيار المقبل على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم في يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتابعت سيكون التوزيع يوم 19 من الشهر الجاري، عن طريق التحويل المباشر للحسابات البنكية المرتبطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين، وتهيب الشركة بالسادة المساهمين تحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً بشكل مباشر.

قفزت أرباح الشركة إلى 111.17 مليون ريال، للأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مقابل نحو 56 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي، بزيادة 98.56%.

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